Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

«Черчесова боготворили на ЧМ, а потом смешали с дерьмом. Так в России положено». Елагин о сборной

Sports.ru
1 час назад

Комментатор Okko Александр Елагин во время матча 3-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Уотфордом» (1:0) высказался о выступлениях сборной России под руководством Станислава Черчесова.

«Черчесова смешали с д*****м»: Елагин о сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш Саламыч вратарь-то был прекрасный и тренировал великолепно. Ну не получилось сейчас на Европе – это тренерская доля. Сегодня ты в звездах, а завтра – в самом низу. Бывает и такое.

Как Черчесова боготворили на чемпионате мира в России, а потом стали смешивать с дерьмом! Ну, это так у нас в России положено. Сначала вознести, а потом бабах головой в одно место. Там же не только тренер, там футболисты мертвые были.

Теперь вот Карпину придется спасать футбольную Россию. 1 сентября посмотрим, что он сможет сделать с этими парнями, которые провалились на Евро», – сказал Елагин.

Футбол,Александр Елагин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители