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Олимпиада-2020

Футболист чемпиона Греции арестован по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Защитник греческого «Олимпиакоса» Рубен Семеду арестован греческим судом по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает gazzetta.gr.

​Игрока «Олимпиакоса» Семеду заподозрили в изнасиловании
Фото: @r.semedo35__oficial/Instagram@r.semedo35__oficial/Instagram

По информации источника, согласно показаниям жертвы, 27-летний защитник встретил ее в баре в Оропосе, напоил, отвез в свой дом в Глифаде, где изнасиловал ее совместно со своим агентом. В настоящее время Семеду содержится под стражей и дает показания прокурору.

27-летний Семеду ранее уже имел проблемы с законом. В Испании ему предъявили иск за грабеж, нападение, похищение людей и хранение оружия. Он провел пять месяцев в тюрьме и получил восьмилетний запрет на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что футболист английского «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвиняется в четырех изнасилованиях и в преступлениях социального характера.

Менди выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел 49 матчей, забив два мяча. Также он играл за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

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