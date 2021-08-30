​Игрока «Олимпиакоса» Семеду заподозрили в изнасиловании

Защитник греческого «Олимпиакоса» Рубен Семеду арестован греческим судом по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает gazzetta.gr.

Фото: @r.semedo35__oficial/Instagram @r.semedo35__oficial/Instagram

По информации источника, согласно показаниям жертвы, 27-летний защитник встретил ее в баре в Оропосе, напоил, отвез в свой дом в Глифаде, где изнасиловал ее совместно со своим агентом. В настоящее время Семеду содержится под стражей и дает показания прокурору.

27-летний Семеду ранее уже имел проблемы с законом. В Испании ему предъявили иск за грабеж, нападение, похищение людей и хранение оружия. Он провел пять месяцев в тюрьме и получил восьмилетний запрет на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что футболист английского «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвиняется в четырех изнасилованиях и в преступлениях социального характера.