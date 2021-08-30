Названы сроки возможного увольнения главного тренера «Спартака»

Португальца Руя Виторию возможно уволят с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» во время сентябрьской паузы на матчи сборных. Об этом сообщает портал «РБ Спорт».

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По информации источника, «Спартак» сможет отправить португальского специалиста в отставку без выплаты компенсации до окончания контракта, поскольку это предусматривается соглашением, которое подписывали стороны. Кроме этого, источник добавил, что сменить Руя Виторию во время сентябрьской паузы на матчи сборных получится только в ситуации, если ему найдут замену.

Руй Витория пришел в «Спартак» 21 мая 2021 года. «Красно-белые» после шести туров оказались на 10-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) с семью очками в запасе.

Ранее сообщалось, что бельгийский защитник Максимилиано Кофрие будет продолжать карьеру в футбольном клубе «Спартак». Кроме этого, известно, что спортсмен подписал с клубом долгосрочный контракт, в команде клуба он будет выступать под номером 3. Ранее 24-летний футболист выступал за молодежные клубы «Андерлехт» и «Стандард» из Бельгии.