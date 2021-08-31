«Милан» заинтересовался игроком сборной России

«Милан» попросил об аренде Алексея Миранчука. Это непростые переговоры, поскольку «Аталанта» не хочет лишаться игрока. Клуб не собирается отдавать игрока, и необходимо понять, изменится ли в ближайшие часы позиция «Аталанты». Миранчук готов к переходу», — цитирует слова итальянского журналиста Луки Маркетти Milan News.