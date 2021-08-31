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Источник: «Милан» попросил «Аталанту» об аренде Миранчука

RT на русском
43 минуты назад

«Милан» обратился к «Аталанте» с просьбой отдать в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Милан» заинтересовался игроком сборной России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Милан» попросил об аренде Алексея Миранчука. Это непростые переговоры, поскольку «Аталанта» не хочет лишаться игрока. Клуб не собирается отдавать игрока, и необходимо понять, изменится ли в ближайшие часы позиция «Аталанты». Миранчук готов к переходу», — цитирует слова итальянского журналиста Луки Маркетти Milan News.

В нынешнем сезоне Миранчук дважды появлялся на поле в составе «Аталанты», но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее в «Аталанте» заявили об отсутствии предложений по Миранчуку.

Футбол,Алексей Миранчук,
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