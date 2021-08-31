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«Ювентус» объявил сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат.com
25 минут назад

Сегодня, 31 августа, туринский «Ювентус» объявил о завершении перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» объявил сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Фото: VALERIO PENNICINO/GETTY IMAGESVALERIO PENNICINO/GETTY IMAGES

На своём официальном сайте «Ювентус» опубликовал заявление, раскрывающее финансовые детали сделки по Роналду. «Старая синьора» сообщила, что сумма трансфера Криштиану в «МЮ» составила 15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере 8 млн.

Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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