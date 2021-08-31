«Ювентус» объявил сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 31 августа, туринский «Ювентус» объявил о завершении перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Фото: VALERIO PENNICINO/GETTY IMAGES VALERIO PENNICINO/GETTY IMAGES

На своём официальном сайте «Ювентус» опубликовал заявление, раскрывающее финансовые детали сделки по Роналду. «Старая синьора» сообщила, что сумма трансфера Криштиану в «МЮ» составила 15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере 8 млн.