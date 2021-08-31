Уйдёт ли Дзюба из «Зенита»? Наши инсайды

Какое будущее у вице-капитана чемпионов России.

Фото: АРТЁМ ГУСЕВ, «ЧЕМПИОНАТ» АРТЁМ ГУСЕВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Артём Дзюба — главный футболист России. Провал на Евро-2020 и невызов на первые матчи с новым тренером не повлияли на этот статус. Дзюба по-прежнему попадает в разные рейтинги известности и влияния. Он до сих пор олицетворяет российский футбол, чуть ли не единственный, кто зарабатывает большие деньги на личном бренде, а равноценного героя ему на замену так и не нашлось.

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При этом очевидно — Артём в первой части сезона разочаровывает. Он присел на скамейку «Зенита», заслуженно пролетел мимо сборной, а инсайдеры совсем недавно отправляли его в другие клубы. Поговорив с несколькими источниками, я получил такие тезисы:

1. После Евро-2020 Артём попал в психологическую яму. Не хотел ни с кем общаться и тяжело переживал неудачу.

2. Сейчас он в полном порядке. Тренируется, чувствует поддержку Семака, партнёров и хочет вернуть форму.

3. Вероятность автоматического продления контракта с «Зенитом» высока. Клуб и футболист этого хотят.

Теперь — к деталям. Перед Евро-2020 Артём чувствовал гиперответственность за результат перед командой и страной. Участие в этом турнире для него — событие года. Он держал командную атмосферу, впахивал на тренировках, а потом случилось три мяча от Бельгии. Дальше — голевой пас на Миранчука в игре с Финляндией и провал с Данией. А потом — пустота. «Артём не хотел ни с кем общаться после Евро. Просто ушёл в себя. Он очень старался для команды, для главного тренера. В периоды эмоциональных реплик Черчесова защищал ребят. И, конечно, вылет из группового этапа стал шоком», — говорит источник «Чемпионата».

Неудивительно, что на сборы «Зенита» Артём прилетел разобранным. А его образ в товарищеских матчах перед сезоном до сих пор кажется мрачным: очень тяжёлый мужчина с трудом ускоряется и борется за мяч. Серьёзный диссонанс с остальной командой, которая постепенно набирала форму. Артём в тот момент ещё явно не отпустил ситуацию со сборной до конца. Хотя Семак давал понять, что видит будущее «Зенита» именно с Дзюбой. И для тренера он точно не котировался ниже Азмуна. Возможно, в том числе поэтому Семак даже в первых матчах сезона не отказывался от схемы с двумя нападающими, понимая, что Дзюбе она хорошо подходит.

Тренерский штаб рассчитывал, что у Артёма получится набрать форму через игры. Ведь «Химки» и «Ростов» — подходящие для этого соперники. Но в первом матче Дзюбы хватило на 70 минут, а против второго соперника он не показал чего-то выдающегося. Потом 66 минут с «Краснодаром» и логичное начало игры со скамейки с «Локо». Удар по самолюбию? Безусловно. Но это тоже стало необходимой мотивацией для работы. «Уже несколько недель Артём максимально активен на тренировках. Он отпустил все проблемы, чувствует доверие Семака и партнёров. Это его заряжает. Дзюба хочет вернуть прежнюю форму и помогать команде. И, конечно, мечтает вернуться в сборную. Семак готов использовать Дзюбу в своей системе. Для него это важный футболист основного состава, но только в случае, если он вернётся на прежний уровень», — говорит другой источник «Чемпионата».

Еще один человек, близкий к ситуации, утверждает, что к «Зениту» не обращались по поводу аренды или трансфера игрока в это окно. А если бы предложение и было, то Дзюба обозначил клубу чёткую позицию, что не хочет уходить в другой клуб.

Но даже если Артём вернёт форму, наверняка рано или поздно актуализируется вопрос с контрактом. Два источника подтвердили мне, что у игрока в соглашении есть пункт об определённом проценте матчей в этом сезоне для автоматического продления соглашения, заключённого по схеме 2+1. И зимой стороны вернутся к разговору об этом. По моей информации, нынешняя позиция «Зенита» однозначна: клуб видит будущее именно с Артёмом. И если при каких-то форс-мажорных обстоятельствах нападающий не проведёт необходимый процент игр, ему всё равно могут предложить продлить соглашение.