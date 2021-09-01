Семин пожелал удачи Карпину в матче с Хорватией

Сёмин заявил, что не знает, чего ожидать от сегодняшнего матча, но пожелал удачи игрокам и главному тренеру. Он отметил, что сегодня за сборную России будет болеть весь Ростов. Также наставник напомнил Карпину, как он, в бытность игроком национальной команды, обыгрывал сборную Франции на выезде, пишет Sport24.