Далич: "Когда в сборной России нет Дзюбы, всё строится иначе"

«У вашей сборной теперь другой стиль. Когда в команде нет Дзюбы, всё строится иначе. Ведь раньше всё было завязано на нём: длинные передачи, забросы. Завтра мы увидим другую игру: интересную, там будет много комбинаций. Головин — самый опасный игрок, это будет серьёзной проблемой для нас. Фернандес на правом фланге тоже представляет опасность для нас. В 2018 году мы победили по пенальти, завтра тоже будет интересный матч. Очень его жду», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.