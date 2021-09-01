Экс-игрок сборной Голландии: русские не играют в ЕС из-за зарплат

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, посол наследия чемпионата мира в Катаре Рональд Де Бур, говоря о том, почему российские футболисты не играют в Европе, заявил, что проблема лежит в высоких зарплатах и менталитете отечественных игроков.
"У Англии тоже не так много игроков за рубежом. Думаю, дело в культуре, менталитете. Они не так легко адаптируются к другой стране. К тому же в российском футболе достаточно денег — это тоже влияет. У игроков рядом семья, друзья, хорошо платят, поэтому они остаются. Мне кажется, две вещи влияют на то, что российских футболистов за рубежом не так много: зарплаты в российских клубах и менталитет", - приводит слова Де Бура "Спорт-Экспресс".
Напомним, в топ-5 лигах заиграно лишь пять российских игроков: Денис Черышев ("Валенсия", Испания), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Кокорин ("Фиорентина", Италия), Андрей Лунев ("Байер, Германия). Ранее экс-главный тренер столичного "Локомотива" и казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Милан".