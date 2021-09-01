Экс-игрок сборной Голландии: русские не играют в ЕС из-за зарплат

"У Англии тоже не так много игроков за рубежом. Думаю, дело в культуре, менталитете. Они не так легко адаптируются к другой стране. К тому же в российском футболе достаточно денег — это тоже влияет. У игроков рядом семья, друзья, хорошо платят, поэтому они остаются. Мне кажется, две вещи влияют на то, что российских футболистов за рубежом не так много: зарплаты в российских клубах и менталитет", - приводит слова Де Бура "Спорт-Экспресс".