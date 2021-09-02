Роналду взял седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»

Сообщалось, что «МЮ» делал специальный запрос в АПЛ, чтобы Криштиану смог получить седьмой номер, так как правила лиги запрещают менять номера по ходу сезона.

Большую часть карьеры Роналду выступал под 7-м номером. В 2003 году он получил его в «Манчестер Юнайтед» и играл под ним до 2009-го. Перейдя в «Реал», Криштиану взял 9-й номер, а в сезоне-2010/11 получил семерку и играл под ней все эти годы.