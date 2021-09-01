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Фати взял номер Месси в «Барселоне»

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати взял десятый номер, ранее принадлежавший аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

Фати взял номер Месси в «Барселоне»
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщила пресс-служба «Барселоны» в Instagram. Номер стал вакантным после ухода из каталонского клуба Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Фати принял участие в семи матчах испанской Примеры, в которых забил четыре гола.

10 августа ПСЖ объявил о переходе Лионеля Месси на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн перешёл в мадридский «Атлетико».

Футбол,Антуан Гризманн,Лионель Месси,
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