Фати взял номер Месси в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати взял десятый номер, ранее принадлежавший аргентинскому нападающему Лионелю Месси.
Об этом сообщила пресс-служба «Барселоны» в Instagram. Номер стал вакантным после ухода из каталонского клуба Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
В минувшем сезоне Фати принял участие в семи матчах испанской Примеры, в которых забил четыре гола.
10 августа ПСЖ объявил о переходе Лионеля Месси на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн перешёл в мадридский «Атлетико».