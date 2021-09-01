Гладилин: никакой трагедии в отсутствии Дзюбы нет

«Дзюба уже на чемпионате Европы очень плохо выглядел, ничем себя не проявил. А чемпионат России показывает, что он даже не попадает в состав «Зенита». Так что тут говорить о сборной? Здесь этот вопрос даже не стоит на повестке дня, что Дзюба – это какой-то спаситель. Когда-то игра строилось при Черчесове именно на его данные пробивные, а сейчас уже давно все этот момент изучили, и Дзюба уже не в том состоянии, в котором был года три-четыре назад. Никакой трагедии, никакой потери нет.