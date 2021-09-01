Гладилин: никакой трагедии в отсутствии Дзюбы нет

Известный в прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отсутствии в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 Россия — Хорватия форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и хавбека мадридского «Реала» Луки Модрича.
«Дзюба уже на чемпионате Европы очень плохо выглядел, ничем себя не проявил. А чемпионат России показывает, что он даже не попадает в состав «Зенита». Так что тут говорить о сборной? Здесь этот вопрос даже не стоит на повестке дня, что Дзюба – это какой-то спаситель. Когда-то игра строилось при Черчесове именно на его данные пробивные, а сейчас уже давно все этот момент изучили, и Дзюба уже не в том состоянии, в котором был года три-четыре назад. Никакой трагедии, никакой потери нет.
Модрич? Его отсутствие никак не скажется. Они играют на выезде и при оборонительных концепциях. Модрич – игрок созидательного плана, лидер команды. В домашних матчах – да, его присутствие, авторитет играют большую роль, моменты идут через него. А здесь они будут играть на результат, их устроит и ничейный вариант.
Кто его заменит – у них достаточно квалифицированных футболистов. Все игроки сборной играют в хороших зарубежных чемпионатах и в основных составах. Так что выбор у тренера большой, все зависит от тактики и состояния игроков», — сказал Гладилин «Газете.Ru».
Встреча состоится 1 сентября в «Лужниках».
Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).
Ранее Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча отборочного раунда к чемпионату мира — 2022 между сборными России и Хорватии.