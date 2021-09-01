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Олимпиада-2020

Карпин лишился защитника за несколько часов до матча с хорватами

Вероника Полынина
26 минут назад

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил травму и не сможет помочь сборной России в сентябрьских матчах, первый из которых состоится уже сегодня, 1 сентября.

«На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах», - приводит ТАСС слова главного врача национальной команды Владимира Хайтина.

Тренерский штаб сборной отпустил Чистякова в расположение «Зенита» для дальнейшей диагностики и лечения.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 27-летнего Чистякова вместо защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который ранее травмировался во время тренировки сборной.

Карпин отказался вызвать Дзюбу в сборную России

В среду, 1 сентября, российская национальная команда проведет домашний матч на московском стадионе «Лужники» со сборной Хорватии в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года. Игра начнется в 21.45 и будет транслироваться в прямом эфире по Первому каналу.

Матч с хорватами станет первым для нового тренера сборной.

4 сентября россиянам предстоит сыграть с Кипром на выезде, а 7 сентября – принять на стадионе «Открытие Арена» сборную Мальты.
Футбол,Видео,Станислав Магкеев,Дмитрий Чистяков,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,Зенит,ИТАР-ТАСС,
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