Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил травму и не сможет помочь сборной России в сентябрьских матчах, первый из которых состоится уже сегодня, 1 сентября.

«На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах», - приводит ТАСС слова главного врача национальной команды Владимира Хайтина.

Тренерский штаб сборной отпустил Чистякова в расположение «Зенита» для дальнейшей диагностики и лечения.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 27-летнего Чистякова вместо защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который ранее травмировался во время тренировки сборной.

В среду, 1 сентября, российская национальная команда проведет домашний матч на московском стадионе «Лужники» со сборной Хорватии в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года. Игра начнется в 21.45 и будет транслироваться в прямом эфире по Первому каналу.

Матч с хорватами станет первым для нового тренера сборной.