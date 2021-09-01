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Олимпиада-2020

Роналду дал пощечину сопернику и не забил пенальти

Вероника Полынина
46 минут назад

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал пощечину защитнику сборной Ирландии Даре О’Ши во время отборочного матча к чемпионату мира 2022 года.

На 12-й минуте матча арбитр встречи назначил пенальти. Роналду начал устанавливать мяч на 11-метровой отметке, но в этот момент О’Ши толкнул мяч ногой. Криштиану в ответ ударил ирландца ладонью по лицу, после чего тот присел и схватился за голову.

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Судья проигнорировал инцидент, решив не наказывать ни О’Ши, ни Роналду.

После инцидента Криштиану не смог забить пенальти. Вратарь ирландцев угадал траекторию полета мяча и отбил удар.

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