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Олимпиада-2020

Сборная России не смогла обыграть Хорватию в Москве

Вероника Полынина
21 минуту назад

Сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в матче 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России не смогла обыграть Хорватию в Москве
Фото: ТАССТАСС

Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 0:0.

В начале матча российская команда активно прессинговала соперника, создав острый момент на 15-й минуте. Вторая половина первого тайма прошла с заметным преимуществом хорватов. Во втором тайме, несмотря на опасные атаки с обеих сторон, командам также не удалось отметиться забитыми мячами.

На матче присутствовали 20 тысяч зрителей.

Матч с Хорватией стал первой игрой сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. 52-летний специалист сменил на этой должности Станислава Черчесова - он подал в отставку после неудачного выступления российских футболистов на Евро-2020.

В команду Карпина не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который с 2018 года занимал позицию капитана сборной России.

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