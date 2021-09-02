Тоскливые нули: скомканный дебют Карпина в сборной России

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина

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В матче четвертого тура квалификационного этапа ЧМ-2022 национальная команда России поделила очки с действующими вице-чемпионами мира — хорватами. Этот результат позволил российской сборной закрепиться на второй строчке в турнирной таблице группы Н, однако игра не внушила болельщикам большого оптимизма. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел первый матч сборной под руководством Валерия Карпина.

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Большого футбола на главном стадионе страны не было почти два года — в последний раз в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года здесь играли сборные России и Шотландии. Та встреча завершилась крупной победой команды Станислава Черчесова (4:0), после чего «Лужники» опустели.

В мае 2021 года в прессе появилась информация о том, что новым арендатором Большой спортивной арены может стать «Локомотив», однако руководство «железнодорожников» решило отложить реконструкцию родного стадиона в Черкизово как минимум на год.

Долгожданное возвращение футбола в «Лужники» совпало с дебютом Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. 52-летний специалист, принявший предложение Российского футбольного союза (РФС) на правах совмещения с работой в «Ростове», ушел из клуба после двух домашних поражений на старте Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Динамо» и «Зенита».

Перед началом работы в стане главной команды страны Карпин не раз повторял тезис о том, что будет стараться играть в смелый футбол, основным принципом которого является отсутствие страха перед оппонентом.

Стартовый состав, выбранный новым тренером, полностью отвечал этим требованиям — на матч против Хорватии россияне вышли со схемой 4-3-3 и ложной девяткой, в роли которой выступал 18-летний полузащитник Арсен Захарян.

Динамовец вошел в историю как самый молодой полевой игрок за все время выступлений национальной команды.

Из-за дисквалификации игру пропускал Рифат Жемалетдинов, набравший хорошую форму на старте текущего сезона. Тренер вратарей Виталий Кабанов доверил место в воротах Маринато Гилерме, а капитанскую повязку на себя примерил Георгий Джикия.

Перед началом матча круг почета по стадиону совершила сборная России по пляжному футболу, ставшая под руководством Михаила Лихачева трехкратным обладателем Кубка мира.

А во время исполнения российского гимна на секторе В фанаты развернули баннер с лицом нового тренера.

pic.twitter.com/fukytdne5Z— мы все здесь динамо москва (@shtottor) September 1, 2021

Расстановка игроков сборной России в начале матча отличалась от той, что была представлена во время объявления стартовых составов. Атакующая тройка Кузяев-Захарян-Ионов превратилась в тройку Захарян-Миранчук-Ионов, а Кузяев оказался на правом фланге вместо Миранчука.

Стартовый отрезок россияне провели ударно — Ионов мог открывать счет уже на третьей минуте, окажись чуть удачливее при приеме мяча после подачи Александра Головина, а спустя еще десять минут Миранчук исполнил точный кросс в направлении Захаряна, но плотный выстрел дебютанта национальной команды парировал голкипер хорватов.

В середине тайма гости забрали мяч, чем вынудили российскую дружину действовать преимущественно на контратаках. При этом игра проходила по большей части в центре поля — оборона обеих сборных работала безошибочно.

Атмосфера на трибунах была спокойной: немногочисленный сектор фанатов чаще скандировал заряды в адрес Карпина, чем в адрес сборной, а зрители на центральных трибунах включались лишь во время редких попыток россиян убежать в быстрый отрыв.

Последние минуты первой половины встречи могли принести хорватам преимущество в счете — Иван Перишич получил мяч после розыгрыша углового, но пробил в считанных сантиметрах от правой стойки ворот Маринато Гильерме.

Второй тайм начался с перестановки — вместо Алексея Миранчука, выполнявшего роль номинального нападающего, вышел чистый форвард Антон Заболотный. Воспитанник ЦСКА тут же стал цепляться за верховые мячи, увеличив КПД от навесов в штрафную площадь, но зрелищнее игра от этого не становилась.

Болельщикам пришлось развлекать себя самостоятельно. Впервые на матче сборной России всем стадионом был исполнен главный хит певицы МакSим — «Знаешь ли ты».

МакSим pic.twitter.com/DYISMzIKUE— мы все здесь динамо москва (@shtottor) September 1, 2021

Ближе к середине второго игрового отрезка силы начали покидать и хорватов, и россиян, поэтому брака при передачах и приеме мяча стало больше. Это приводило к опасным контратакам, в ходе одной из которых Арсену Захаряну не хватило мгновения, чтобы выставить корпус перед защитником и замкнуть прострел Алексея Ионова с левого края.

До конца игры по-настоящему голевых моментов ни у ворот Гилерме, ни у ворот Ливаковича не было. Счет в матче так и не был открыт — 0:0.

В других встречах группы Н словаки сыграли вничью со словенцами (1:0), а сборная Мальты разгромила дома киприотов — 3:0.

После четырех игр сборная России имеет в активе семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы. У лидирующих хорватов тоже семь баллов, но лучшая разница мячей.