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Рой пчел атаковал футболистов во время матча в Боливии

Газета.Ru
1 час назад

Футбольный матч за выход во второй дивизион чемпионата Боливии в городе Варнес на востоке страны между клубами "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле" была прервана во втором тайме после нападения пчел. Об этом сообщает Mirror Football.

Рой пчел атаковал футболистов во время матча в Боливии
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

На видео запечатлено, как игроки отмахивались от пчел футболками, также для отпугивания насекомых использовали факел. В итоге игра возобновилась через два часа, "Нуэва Санта-Круз" выиграл со счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что в Боливии футбольный матч был перенесен из-за появившегося смерча. За несколько минут до начала встречи на поле неожиданно появился смерч. Облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. Футболисты в это время приветствовали друг друга в центре поля. Атмосферный вихрь начал движение к середине площадки, участники матча бросились от него в разные стороны.

На видеозаписи видно, как одного из игроков подбросило и отшвырнуло в сторону. Затем облако прошло от центра к другой штрафной и растворилось.

Футбол,
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