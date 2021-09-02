В Госдуме оценили дебют Карпина в сборной России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев оценил игру сборной России в дебютном матче Валерия Карпина в качестве главного тренера команды. Об этом сообщает РИА Новости.

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Свищев отметил, что ему не было стыдно за россиян. «Мы увидели новую команду, на которую было интересно смотреть. Никаких фантастических прорывов не было, но мне показалось, что мы выглядели не хуже, чем хорваты», — заявил он.

При этом Свищев добавил, что Карпину есть, над чем работать. Он также выразил уверенность, что у тренера достаточно интересных и амбициозных планов.