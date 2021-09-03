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Олимпиада-2020

Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную Аргентины

Газета.Ruиещё 9
1 час назад

Форварду "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси едва не сломали ногу в матче с национальной командой Венесуэлы в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022. Защитник венесуэльцев Луис Мартинес пошел в жесткий стык с Месси.

Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную Аргентины
Фото: ReutersReuters

Мартинес высоко поднятой прямой ногой воткнулся в главную звезду аргентинцев, эпизод чудом не завершился серьезной травмой форварда. Мартинес за этот фол удостоился прямой красной карточки от арбитра встречи.

Матч, который состоялся в столице Венесуэлы Каракасе на стадионе "Олимпико" и завершился победой сборной Аргентины со счетом 3:1. Лионель Месси провел на поле все 90 минут. Аргентинцы благодаря этой победе поднялись на вторую строчку в турнирной таблице (15 очков). Сборная Венесуэлы, в свою очередь, осталась на предпоследнем месте, набрав 4 очка. В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Бразилией. Матч состоится 6 сентября.

Ранее сообщалось, что футболист "ПСЖ" Анхель Ди Мария рассказал о прозвище Лионеля Месси, с которым они вместе играют за парижан и сборную Аргентины.

Футбол,Луис Мартинес,Лионель Месси,
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