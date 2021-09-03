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У английского футболиста остановилось сердце во время матча

Газета.Ru
39 минут назад

Во время встречи Кубка Англии между "Бостон Юнайтед" и "Вест Бриджфорд" у одного из юных футболистов случился сердечный приступ.Об этом сообщает DailyMail.

У английского футболиста остановилось сердце во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч был остановлен, а болельщиков попросили покинуть трибуны. На место прибыла машина скорой помощи. Медики несколько раз использовали дефибриллятор, однако игрок никак не отреагировал на их действия. Футболист, предположительно из команды "Вест Бриджфорда", был доставлен в медицинский центр в Ноттингеме. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

"Бостон" выступает в Северной Национальной лиге, что соответствует шестому дивизиону английского чемпионата. В сезоне 2009/10 победил в плей-офф Премьер дивизиона Северной Премьер-лиги и вышел в Северную Конференцию.

Прозвище клуба "Пилигримы", что является отсылкой к Отцам-пилигримам. Ранее футболист "Красной Звезды" из города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе "Балтика" в Калининграде.

Футбол,Александр Шишмарев,
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