У сборной России началась новая жизнь

Сборная России отправится на Кипр, Украина примет чемпионов мира, а Италия установит вечный рекорд.

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4 сентября стартует пятый тур отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу. Сборная России в гостях сыграет с Кипром, начало — в 19:00 мск. Верите, что у Валерия Карпина всё получится? Сделайте ставку на сборную России совершенно бесплатно, ведь Winline дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

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Кипр - Россия: бесплатная онлайн-трансляция матча

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 Кипр - Россия пройдет 4 сентября в Никосии на стадионе «ГСП», начало — в 19:00 мск. Прямую видеотрансляцию в России бесплатно можно будет посмотреть на Первом канале.

Чего ждать от сборной России?

Новая жизнь сборной России началась в соответствии с ожиданиями. Без восторгов, без провалов. Если формулировать одним словом - нормально. Валерий Карпин примерно так игру с Хорватией и оценил. Времени у него было в обрез: команда собралась только в конце прошлой недели. За три-четыре дня можно познакомиться с футболистами и определить стартовый состав. Но не добиться коренных изменений.

Получилось неплохо. Даже тренер Хорватии признал, что стартовая модель россиян без чистого нападающего его удивила. Стартовые 15 минут удались. Прессинг работал, фланги действовали активно. Затем соперник адаптировался, перехватил инициативу. Итоговая ничья выглядит справедливо. На победу никто не наиграл, моменты возникали редко. Мирный исход устроил всех.

С одной стороны, сборная России с новым тренером без времени на подготовку выдала равную игру с крепкой командой европейского уровня. С другой - потеряла очки на своём поле с главным конкурентом, у которого не было травмированного Луки Модрича. И в заключительные 70 минут больше терпела, чем атаковала.

В любом случае задача-минимум выполнена - ситуация в группе не ухудшилась. С умением терпеть, как оказалось, всё в порядке. Теперь пора побеждать. Ведь ближайшие оппоненты явно уступают в классе. Неслучайно букмекерская компания Winline считает сборную России явным фаворитом на Кипре. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.42, это 64% вероятности. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1420 рублей.

Поставить на победу сборной Кипра можно за 8.20 (11% вероятности), а на ничью - за 4.60 (25%). Букмекеры Winline склоняются к низкой результативности в этом матче. Коэффициент на то, что в матче будет не более двух голов - 1.83. Если вы считаете, что в матче будет забито как минимум 3 гола - смело можете ставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.98.

Что из себя представляет сборная Кипра?

Кипр находится на 99-м месте в рейтинге ФИФА - ровно между Ливаном и Мавританией. Сборная России, для сравнения, на 41-й строчке. Киприоты замыкают группу Н с четырьмя очками. Правда, Словения и Мальта находятся выше только по дополнительным показателям. Да и вообще плотность запредельная: между первым и шестым местом всего три очка.

Мартовскую часть островитяне провели отлично. Выстояли со Словакией (0:0), пропустили всего один мяч от Хорватии (0:1), обыграли Словению (1:0). Сентябрь же начался с кошмара. 0:3 от Мальты. Подвёл центральный защитник Константинос Сотириу, получивший вторую жёлтую карточку на 40-й минуте при 0:0.

История противостояния Кипра и России довольно богатая - пять матчей. Хотя три из них стоит вынести за скобки. В отборе на ЧМ-1998 россияне оформили разгром на своём поле (4:0), но потеряли очки в гостях (1:1). В феврале 2003 года была выездная победа в товарищеской игре с голом Дмитрия Хохлова (1:0).

Ещё две встречи состоялись совсем недавно. Команды попали в одну отборочную группу на Евро-2020. Итог - две сухие победы. 1:0 в Нижнем Новгороде, 5:0 в Никосии. Впрочем, переоценивать тот разгром не стоит. С 28-й минуты киприоты действовали в меньшинстве. Три мяча из пяти получили в заключительные 15 минут.

Словом, сборная Кипра - ограниченная, но крепкая команда. В родных стенах в этом отборочном цикле уже успела отобрать очки у Словакии (0:0) и обыграть Словению (1:0). Один пропущенный гол в трёх матчах с фаворитами группы (были ещё 0:1 от Хорватии) - классный результат. Кипр плохо играет от себя, зато отдать мяч и караулить контратаки умеет.

Любопытно, что во всех четырёх матчах квалификации ЧМ-2022 с участием сборной Кипра как минимум одна из команд не забивала. БК Winline предлагает поставить на «обе забьют — нет» за 1.60. Пари принесёт прибыль в том случае, если как минимум одна из команд не сможет отличиться.

А что ещё интересного?

4 сентября в 21:45 мск сборная Украины в Киеве сыграет с Францией. Позади уже четыре тура квалификации, а жёлто-синие до сих пор остаются без побед. И ведь нельзя сказать, что всё дело в запредельном уровне соперников. Дважды разошлись миром с Казахстаном (1:1 и 2:2), и ещё раз - с Финляндией (1:1).

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера после Евро-2020. Сходу переломить ситуацию не удалось. Тревоги всё больше - четыре очка в четырёх матчах. Финляндия, а также Босния и Герцеговина получают шанс. Да и Казахстан, похоже, не собирается быть чужим на празднике жизни.

Теперь надо стараться зацепиться с действующим чемпионом мира, который вроде бы выглядит бледно, но всё равно чувствует себя комфортно. Обыграл в гостях Казахстан (2:0) и Боснию (1:0), разошёлся миром на своём поле с Украиной (1:1) и всё той же Боснией (1:1).

Восемь очков, чистое первое место в группе. Даже в режиме экономии энергии Мбаппе, Гризманн и Бензема дают результат. Домашняя осечка с боснийцами в среду не должна вводить в заблуждение. Там трёхцветные почти весь второй тайм играли в меньшинстве. Жюль Кюнде получил красную карточку на 51-й минуте.

Winline уверен в успехе французов. Поставить на победу подопечных Дидье Дешама можно за 1.64. Если же сборная Украины наберёт очки, сыграет коэффициент 2.25. Пока у Франции стопроцентный показатель на выезде: две победы из двух возможных при отсутствии пропущенных мячей.

Ещё две любопытные встречи пройдут в пятницу, 5 сентября. Обе начнутся в 21:45 мск. Действующий чемпион Европы сборная Италии наведается в Базель, к сборной Швейцарии. Соперники пересеклись на Евро-2020. На групповом этапе подопечные Роберто Манчини добились разгромной победы (3:0).

Соперники прекрасно начали отборочный цикл. «Скуадра адзурра» 2 сентября не смогла выиграть на своём поле у Болгарии (1:1). И всё равно лидирует - 10 очков в четырёх матчах. Швейцария - главный конкурент. Шесть баллов при двух играх в запасе. Остальные сильно уступают в классе и уже заметно отстали.

Для итальянцев это шанс войти в историю. Они повторили рекорд сборных Бразилии и Испании - 35 матчей подряд без поражений! Теперь надо только не проиграть в Швейцарии. На победу команды Манчини дают коэффициент 1.92. Поставить на то, что она не проиграет и установит новый рекорд, предлагается за 1.25.

Кроме того, сборная Бельгии примет в Брюсселе Чехию. Соперники выступили на чемпионате Европы синхронно - добрались до четвертьфинала и проиграли там со счётом 1:2. Между собой эти сборные уже играли. Хотя было это ещё до Евро-2020, в конце марта.

Тогда Ромелу Лукаку с партнёрами не смог выиграть в Праге (1:1). Это единственная осечка «дьяволов» в квалификации. С 10 очками в четырёх играх они опережают чехов на три пункта. Остальные набрали не больше трёх баллов и в лучшем случае смогут побороться за вторую строчку.

Победа почти гарантирует Бельгии первое место в группе. Ведь оставшийся календарь очень комфортный - сборные Беларуси, Эстонии и Уэльса. Сомнений в успехе фаворита немного. Своё поле, серьёзная мотивация, разница в уровне исполнителей. Поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.43, а на победу Чехии - за 7.20.