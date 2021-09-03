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Умер судья ФИФА Александр Березкин

Вероника Полынина
1 час назад

Российский арбитр FIFA Александр Березкин погиб в автокатастрофе, сообщает Федерация футбола Санкт-Петербурга.

Умер судья ФИФА Александр Березкин
Фото: ffspb.orgffspb.org

В конце августа Березкин попал в ДТП, врачи четыре дня боролись за жизнь арбитра, но не смогли его спасти. Березкину было 40 лет.

«Александр Березкин был настоящим фанатом и профессионалом своего дела. Для петербургского футбола это невосполнимая потеря!» - говорится в сообщении федерации.

Александр Березкин специализировался на пляжном футболе, он занимал должность заместителя главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу и был единственным российским арбитром, отработавшим на четырех чемпионатах мира по пляжному футболу.

Футбол,Александр Березкин,
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