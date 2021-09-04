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Олимпиада-2020

Экс-вратарь Кипра заявил, что сборная России стала слабее, чем два года назад

Чемпионат.comиещё 2
44 минуты назад

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо заявил, что национальная команда России стала слабее, чем два года назад.

Экс-вратарь Кипра: сборная России стала слабее
Фото: ТАССТАСС

«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У вас идёт смена поколений. Но надеюсь, что скоро вы снова станете сильнее. Однако вы всё равно лучше нашей сборной, но в футболе бывает всё. У нас сейчас нет звёзд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный игрок», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 4 сентября, состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск.

Сборная России не смогла обыграть Хорватию в Москве

Ранее сборная Кипра в квалификации ЧМ-2022 сенсационно уступила Мальте (0:3). Российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Футбол,Андрей Панков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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