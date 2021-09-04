Экс-вратарь Кипра: сборная России стала слабее

«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У вас идёт смена поколений. Но надеюсь, что скоро вы снова станете сильнее. Однако вы всё равно лучше нашей сборной, но в футболе бывает всё. У нас сейчас нет звёзд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный игрок», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.