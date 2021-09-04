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Олимпиада-2020

Смолов — в стартовом составе сборной России на матч с Кипром, Баринов — капитан

Чемпионат.comиещё 2
18 минут назад

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кипром.

Карпин назначил нового капитана на матч с Кипром
Фото: ТАССТАСС

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Миранчук, Черышев, Смолов.

Запасные: Лунёв, Дюпин, Зобнин, Сутормин, Осипенко, Жемалетдинов, Бакаев, Мухин, Кузяев, Тюкавин, Захарян, Заболотный.

Экс-вратарь Кипра: сборная России стала слабее

Сегодня, 4 сентября, состоится встреча сборных Кипра и России. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр — Россия. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на Первом канале.

Матч обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. В роли резервного рефери выступит Сесар Сото. За VAR будет отвечать Хосе Санчес.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).

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