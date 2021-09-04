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Олимпиада-2020

Ерохин стал автором первого гола сборной России при Карпине

Чемпионат.com
14 минут назад

В эти минуты в Никосии (Кипр) проходит матч квалификации ЧМ-2022. Сборная Кипра принимает команду России. Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Александр Ерохин мощно пробил с острого угла, воспользовавшись передачей Фёдора Смолова. Этот гол стал первым для сборной России после того, как её возглавил Валерий Карпин. На посту главного тренера национальной команды он сменил Станислава Черчесова.

Сборная России забила первый гол при Карпине
Фото: ТАССТАСС

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проходит на стадионе ГСП в Никосии (Кипр).

Карпин назначил нового капитана на матч с Кипром

Матч обслуживает бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. В роли резервного рефери выступает Сесар Сото. За VAR отвечает Хосе Санчес.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).
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