Сборная России забила первый гол при Карпине

В эти минуты в Никосии (Кипр) проходит матч квалификации ЧМ-2022. Сборная Кипра принимает команду России. Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Александр Ерохин мощно пробил с острого угла, воспользовавшись передачей Фёдора Смолова. Этот гол стал первым для сборной России после того, как её возглавил Валерий Карпин. На посту главного тренера национальной команды он сменил Станислава Черчесова.