Колосков заявил об отсутствии в сборной России вожака

«Мне не нравится эта практика, когда в национальной команде нет постоянного капитана. Я видел мощных капитанов в хоккее, и это были вожаки на льду и в раздевалке.



Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду — это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника — другое.



Для этого нужно обладать качествами, которые были у Нетто, у Фетисова. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле», — приводит слова Колоскова Eurofootball.