«Зенит» может приобрести нападающего «Рейнджерс» Морелоса

Петербургский «Зенит» интересуется нападающим шотландского «Рейнджерс» Альфредо Морелосом.

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Об этом сообщил Todofichajes. По информации источника, форвард хочет сменить клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» готов расстаться с Морелосом за 15 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл за шотландский клуб семь матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

По итогам шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.