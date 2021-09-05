Сборная Аргентины ушла с поля в матче с Бразилией

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. По данным источника, игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения. Они утверждали, что в последнее время не посещали Великобританию. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они к тому моменту уже уехали на матч.