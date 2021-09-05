Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Сборная Аргентины ушла с поля в матче с Бразилией

Чемпионат.com
1 час назад

Сборная Аргентины в полном составе ушла с поля в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Бразилией при счёте 0:0.

Сборная Аргентины ушла с поля в матче с Бразилией
Фото:  ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTY IMAGES ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTY IMAGES

Матч был приостановлен через несколько минут после начала. Аргентинская команда решила уйти с поля, в то время как бразильцы остались на газоне.

Больше, чем спорт: самые громкие скандалы в футболе

Аргентинцы покинули поле после того, как на него вышли бразильские полицейские. Они намеревались арестовать четырёх игроков сборной, которых хотели депортировать. Ранее стало известно, что бразильские власти заподозрили Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. По данным источника, игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения. Они утверждали, что в последнее время не посещали Великобританию. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они к тому моменту уже уехали на матч.
Футбол,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители