ФИФА приостановила матч Бразилия — Аргентина

"После решения официальных лиц матча встреча Бразилия — Аргентина была приостановлена. Более подробная информация будет представлена позже", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства. Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого.