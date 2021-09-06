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Олимпиада-2020

ФИФА опубликовала заявление по остановке матча Бразилия — Аргентина

Газета.Ru
1 час назад

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о приостановке матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина.

ФИФА приостановила матч Бразилия — Аргентина
Фото: ReutersReuters

"После решения официальных лиц матча встреча Бразилия — Аргентина была приостановлена. Более подробная информация будет представлена позже", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства. Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого.

Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч. Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов.

Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал скандальный инцидент с отменой матча отбора на ЧМ-22 против Бразилии.

Футбол,Лионель Скалони,Николас Отаменди,
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