Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Из сборной США выгнали игрока "Ювентуса"

Газета.Ruиещё 2
57 минут назад

Сборная США отстранила хавбека туринского "Ювентуса" Уэстона Маккенни за нарушение протокола COVID-19. Об этом сообщает сообщает ESPN.

Из сборной США выгнали игрока "Ювентуса"
Фото: ReutersReuters

Как сообщает источник, футболист два раза нарушил протокол. Сначала он без разрешения покинул "пузырь" национальной команды. Также он привел в расположение сборной постороннего человека.

После этого, наставник американской сборной Грегг Берхалтер решил выгнать полузащитника из команды.

Американцы сыграют с Гондурасом 9 сентября в рамках отборочного турнира чемпионата мира - 2022. В предыдущем матче сборная США сыграла вничью с национальной командой Канады (1:1).

Уэстон Маккенни сыграл за национальную сборную в 25 матчах, забив при этом семь мячей.

Ранее сообщалось, что защитник "Ростова" и сборной России Максим Осипенко прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Футбол,Грегг Берхалтер,Максим Осипенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители