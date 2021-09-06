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«Локомотив» сделал заявление о ситуации с Камано в Гвинее

RT на русскомиещё 12
3 часа назад

Московский «Локомотив» находится на связи с нападающим Франсуа Камано, который оказался в Гвинее по время государственного переворота.

«Локомотив» сделал заявление о ситуации с Камано в Гвинее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Футбольный клуб «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».

Форвард железнодорожников Франсуа Камано оказался в Гвинее в связи с вызовом в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

5 сентября в Гвинее случился вооружённый переворот. Группа лиц захватила президента Альфу Конде и приостановила авиасообщение в стране.

Ранее сообщалось, что Камано может не вернуться в Москву из-за переворота в Гвинее.

Футбол,Франсуа Камано,Локомотив,
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