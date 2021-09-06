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«Ростов» хочет приобрести бразильского полузащитника «Бенфики»

Inoprosportиещё 3
3 часа назад

Российский клуб «Ростов» пытается подписать полузащитника «Бенфики» Габриэла, сообщает авторитетная португальская газета A Bola.

«Ростов» хочет арендовать бразильского полузащитника «Бенфики»
Фото: BenficaBenfica

Команда, располагающаяся на 13 строчке в таблице российского чемпионата и отстающая на два очка от московского «Спартака» Руя Витории, заинтересована в том, чтобы заполучить 27-летнего бразильца на правах аренды, отмечает издание.

Ранее фигуру Габриэла, по-прежнему тренирующегося отдельно от общей группы в связи с его конфликтом с наставником «Бенфики» Жорже Жезушем, связывали с московским «Спартаком» и «Краснодаром», однако бразильский опорник по-прежнему остается игроком лиссабонского суперклуба.

Популярный портал Transfermarkt оценивает стоимость потенциального новичка «Ростова» в 7 миллионов евро. Контракт Габриэла с «Бенфикой» действует до конца июня 2024 года.

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