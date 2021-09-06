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Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста, против которого играл

Чемпионат.com
1 час назад

Известный британский журналист Пирс Морган рассказал о беседе, которая произошла у него с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Роналду назвал величайшего футболиста, против которого играл
Фото: ReutersReuters

«Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» Был час ночи. Мы сидели на освещённой свечами террасе его любимого ресторана в Турине, когда он играл за «Ювентус».

Пришло время большого вопроса.

«Месси», — ответил он решительно.

«Правда?» — спросил я, удивлённый тем, что он назвал своего главного соперника.

Роналду подтвердил: «Он лучший из тех, против кого я играл. Но Пирс, ты задаёшь мне неправильный вопрос».

Я спросил: «Хорошо, а какой правильный?»

Криштиану сказал: «Ты должен спросить, кто лучший футболист».

«Думаю, я знаю ответ», — ответил я, смеясь. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен», — написал Морган в своей колонке в Daily Mail.

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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