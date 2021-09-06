Роналду назвал величайшего футболиста, против которого играл

«Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» Был час ночи. Мы сидели на освещённой свечами террасе его любимого ресторана в Турине, когда он играл за «Ювентус».



Пришло время большого вопроса.



«Месси», — ответил он решительно.



«Правда?» — спросил я, удивлённый тем, что он назвал своего главного соперника.



Роналду подтвердил: «Он лучший из тех, против кого я играл. Но Пирс, ты задаёшь мне неправильный вопрос».



Я спросил: «Хорошо, а какой правильный?»



Криштиану сказал: «Ты должен спросить, кто лучший футболист».



«Думаю, я знаю ответ», — ответил я, смеясь. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен», — написал Морган в своей колонке в Daily Mail.