Сборная России потеряла Головина накануне матча против Мальты

Головин не сможет сыграть в матче против сборной Мальты из-за травмы

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Полузащитник российской футбольной сборной Александр Головин пропустит матч против сборной Мальты из-за травмы бедра, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

«Александр Головин в понедельник, 6 сентября, покинет базу сборной в Новогорске и не сможет принять участие в заключительном матче сентябрьского отрезка отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты», - говорится на сайте.

Как сообщается, небольшое повреждение мышцы бедра было выявлено у Головина после матча со сборной Кипра.

Сборная России сыграет со сборной Мальты 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена».