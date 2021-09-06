Пеле уже неделю находится в больнице

Трехкратный чемпион мира бразильский футболист Пеле уже шесть дней находится в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, сообщила телекомпания Globo.

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По информации Globo, 80-летний Пеле проходил плановое обследование, в ходе которого врачи обнаружили некую проблему со здоровьем, из-за которой экс-футболисту пришлось задержаться в стационаре.

Бизнес-менеджер Пеле Джо Фрага заявил, что причин для беспокойства нет.

«Целая батарея тестов, сканирований, исследований и анализов. Он не может сделать это за один день», - сказал Фрага.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что причиной госпитализации Пеле стал неожиданный обморок. Бразильцу пришлось опровергать сообщение в Instagram.

«Ребята, я не упал в обморок и у меня очень хорошее здоровье. Я прохожу обычное обследование, которое не мог пройти раньше из-за пандемии», - заверил поклонников футболист.