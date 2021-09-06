Пеле уже неделю находится в больнице

Трехкратный чемпион мира бразильский футболист Пеле уже шесть дней находится в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, сообщила телекомпания Globo.
По информации Globo, 80-летний Пеле проходил плановое обследование, в ходе которого врачи обнаружили некую проблему со здоровьем, из-за которой экс-футболисту пришлось задержаться в стационаре.
Бизнес-менеджер Пеле Джо Фрага заявил, что причин для беспокойства нет.
«Целая батарея тестов, сканирований, исследований и анализов. Он не может сделать это за один день», - сказал Фрага.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что причиной госпитализации Пеле стал неожиданный обморок. Бразильцу пришлось опровергать сообщение в Instagram.
«Ребята, я не упал в обморок и у меня очень хорошее здоровье. Я прохожу обычное обследование, которое не мог пройти раньше из-за пандемии», - заверил поклонников футболист.
Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА и лучшим спортсменом столетия по мнению Международного олимпийского комитета (МОК). За всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.