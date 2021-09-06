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Олимпиада-2020

Пеле уже неделю находится в больнице

Вероника Полынина
55 минут назад

Трехкратный чемпион мира бразильский футболист Пеле уже шесть дней находится в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, сообщила телекомпания Globo.

Пеле уже неделю находится в больнице
Фото: ReutersReuters

По информации Globo, 80-летний Пеле проходил плановое обследование, в ходе которого врачи обнаружили некую проблему со здоровьем, из-за которой экс-футболисту пришлось задержаться в стационаре.

Бизнес-менеджер Пеле Джо Фрага заявил, что причин для беспокойства нет.

«Целая батарея тестов, сканирований, исследований и анализов. Он не может сделать это за один день», - сказал Фрага.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что причиной госпитализации Пеле стал неожиданный обморок. Бразильцу пришлось опровергать сообщение в Instagram.

«Ребята, я не упал в обморок и у меня очень хорошее здоровье. Я прохожу обычное обследование, которое не мог пройти раньше из-за пандемии», - заверил поклонников футболист.

Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА и лучшим спортсменом столетия по мнению Международного олимпийского комитета (МОК). За всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.

Футбол,Альберт Эйнштейн,
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