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Олимпиада-2020

Пеле удалили опухоль

Вероника Полынина
38 минут назад

Бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом он сообщил в Instagram.

Пеле удалили опухоль
Фото: ReutersReuters

Пеле рассказал, что «подозрительное новообразование» обнаружили во время обследования, которое он проходил на прошлой неделе.

«Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье», - написал экс-футболист.

Он поблагодарил поклонников за многочисленные добрые сообщения и заявил, что прошел это испытание «с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью к жизни» в окружении семьи и друзей.

Пеле уже неделю находится в больнице

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира уже шесть дней находится в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. По информации Globo, 80-летний Пеле проходил плановое обследование, в ходе которого врачи обнаружили некую проблему со здоровьем, из-за которой экс-футболисту пришлось задержаться в стационаре.

Футбол,Мигель,Альберт Эйнштейн,
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