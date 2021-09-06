Пеле удалили опухоль

Бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом он сообщил в Instagram.

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Пеле рассказал, что «подозрительное новообразование» обнаружили во время обследования, которое он проходил на прошлой неделе.

«Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье», - написал экс-футболист.

Он поблагодарил поклонников за многочисленные добрые сообщения и заявил, что прошел это испытание «с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью к жизни» в окружении семьи и друзей.