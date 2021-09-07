Как Игорь Дивеев стал незаменимым защитником сборной России

Почему в 2009 году Игорю запретили выводить Аршавина на матч Россия — Германия?

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В 2009 году десятилетний защитник Игорь Дивеев стал лучшим игроком детского турнира в Уфе и в качестве приза получил не просто поездку в Москву на матч Россия — Германия, а должен был выводить на поле «Лужников» кого-то из наших футболистов. Ограничение было одно: только не Аршавина.

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Почему?

«Из-за роста! Я к тому времени до 165 см вымахал, а у него примерно 172 было. Такая пара смешно выглядела бы. Начали мне «подбирать» кого-то из высоких игроков, и вдруг всё резко поменялось. Нам достались немцы. Меня сначала думали к Мертезакеру определить, а в итоге подвели к Озилу. Можете в YouTube посмотреть: стоит Озил, а перед ним — пацан в шапке со звездой и надписью Sheriff. Это я», — вспоминал Дивеев в интервью «Чемпионату».

Дивеев был лучшим в матче с Хорватией, но защитник пока неидеален

Следующий раз в «Лужниках» Дивеев оказался 1 сентября 2021 года, уже в качестве основного защитника сборной России, играл в паре с Георгием Джикией и стал лучшим в матче по количеству выигранных единоборств (девять), а сборная с ним ни разу не пропустила. Как от Хорватии, так и потом от Кипра.

Хотя моменты были. В том числе в середине второго тайма с хорватами Дивеев некачественно обработал мяч и потерял его — соперник убежал в контратаку, а Пашалич ударил по воротам Гильерме.

Вас не удивило, что я назвал Дивеева основным? Вообще-то так и есть: у сборной незаметно появился второй постоянный защитник (после Джикии). Дивеев появился в сборной меньше года назад — дебютировал в ноябре с Молдавией — но сыграл во всех трёх матчах Евро-2020 и пока не пропустил ни одного матча при Карпине (более того, по оценкам WhoScored стал лучшим в сборной в игре с Хорватией).

Волейбольный рост Дивеева помогает сборной при аутах

Благодаря росту Дивеев не только мог испугать Аршавина. Сейчас Игорь самый высокий игрок сборной (195 см), так что его показателям в игре с Хорватией можно не удивляться.

Рост в своё время мог помочь Дивееву в другом виде спорта: дедушка Игоря был звездой башкирского волейбола, папа играл за волейбольный «Урал». Однако Игорь выбрал футбол, потому что в волейболе не потолкаешься, как в футболе, и приходилось играть только на своей половине площадки.

Перехваты – не только про рост, но в них тоже сосредоточена сила Дивеева. Сейчас он лучший по этому показателю в ЦСКА в летней части сезона – 41 перехват!

Карпин использует Дивеева по-своему, и новинка его сборной – это мощные ауты от Самошникова и в том числе регулярные забросы именно на Дивеева. Против хорватов и киприотов Игорь открывался как на ближний угол вратарской, так и в центре штрафной. При помощи этой связки пока не забили, но связь уже прослеживается.

Отметил изменения при Карпине, теперь живёт без сахара

Дмитрий Шнякин делился секретом: Карпин был недоволен лишним весом Дивеева, так что футболист максимально старался показать хорошую подготовку на первом сборе новой команды. Плюс всей сборной тренерский штаб запретил употреблять сахар и сладкое, и у Дивеева, естественно, спросили, как изменилась его жизнь.

«Ничего сложного, — ответил Игорь. — Кофе без сахара стал нравиться больше, теперь чувствую его вкус».

Также Дивеев отметил, что при новом тренере в сборной многое изменилось, график стал более точечно спланирован.

«Даже когда идём на массаж, уже заранее решено, что и как будут массировать, — радуется Дивеев. — Мне так нравится».

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