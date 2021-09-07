С "Локомотива" снят запрет на регистрацию игроков

Председатель Палаты по разрешению споров РФС снял запрет на регистрацию футболистов для "Локомотива". Ранее он был наложен на клуб, так как "железнодорожники" имели долги по бонусам бывшего защитника команды Соломона Кверквелии. После подачи жалобы от грузина московскому клубу запретили регистрировать новых игроков.