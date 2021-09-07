С "Локомотива" снят запрет на регистрацию игроков

Московскому "Локомотиву" вновь разрешено регистрировать новых футболистов.
Председатель Палаты по разрешению споров РФС снял запрет на регистрацию футболистов для "Локомотива". Ранее он был наложен на клуб, так как "железнодорожники" имели долги по бонусам бывшего защитника команды Соломона Кверквелии. После подачи жалобы от грузина московскому клубу запретили регистрировать новых игроков.
В нынешнем сезоне "Локомотив" с 12 очками идет на четвертой строчке чемпионата России после шести туров. В Лиге Европы команда Марко Николича сыграет против "Лацио", "Марселем" и "Галатасараем".