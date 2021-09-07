Раскрыты траты российских клубов на покупку футболистов

Российские футбольные клубы потратили на трансферы 84,9 миллиона долларов за текущее окно. Сумма была раскрыта в отчете, доступном на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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По информации источника, траты на футболистов в России летом 2021-го стали седьмыми в мире. Лидируют английские клубы, потратившие 1,147 миллиарда долларов. Второе место заняли итальянские команды с 473,8 миллиона. Третье место осталось за французами — 428,9 миллиона. Далее расположились немецкие (337,9), испанские (325,4), бельгийские (120,7), португальские (75,4), турецкие (73,3) и голландские клубы (53,6).

ФИФА предоставила информацию за период с июня по август 2021 года. В России трансферное окно закрывается 7 сентября.