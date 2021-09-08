Сулейманов перешел в турецкий клуб из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий клуб «Гиресунспор» на правах аренды, сообщает пресс-служба краснодарской команды. Арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022.

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Напомним, Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.