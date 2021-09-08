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В "Спартаке" назвали причину ухода Мирзова в "Химки"

Soccer Newsиещё 24
36 минут назад

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, почему руководство московского клуба приняло решение отдать полузащитника Резиуана Мирзова в подмосковные "Химки" на правах аренды.

В «Спартаке» назвали причину ухода Мирзова в «Химки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику. В этих условиях клуб решил, что на данный момент лучше найти для Резиуана другой вариант продолжения карьеры. Условия разглашать не могу, скажу лишь, что зарплатная ведомость "Спартака" будет облегчена", — приводит слова Зеленова Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Мирзов провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Стоит отметить, что хавбек в прошлом также играл за "Химки" на правах аренды.

Футбол,Дмитрий Зеленов,Спартак,
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