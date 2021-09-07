Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

В сборной России сменился капитан перед ЧМ-2022

Вероника Полынина
45 минут назад

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов назначен капитаном на матч сборной России с командой Мальты, сообщается в твиттере российской национальной команды.

В сборной России сменился капитан перед ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В предыдущих матчах сентябрьской серии капитанами были Георгий Джикия (Россия - Хорватия) и Дмитрий Баринов (Кипр – Россия).

Напомним, что Федор Смолов не вошел в состав сборной России на чемпионате Европы-2020, где главным тренером команды был Станислав Черчесов. После неудачного выступления на турнире Черчесов подал в отставку, новым наставником команды назначили Валерия Карпина.

Карпин вызвал Смолова в сборную и исключил из нее форварда «Зенита» Артема Дзюбу, который с 2018 года исполнял обязанности капитана российской команды.

Встреча сборных России и Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года состоится 7 сентября в 21.45 на московском стадионе «Открытие Арена».

В настоящее время Россия занимает первое место в своей группе, имея в активе 10 очков. На второй позиции – сборная Хорватии. У нее также 10 очков, однако она уступает России по разнице забитых и пропущенных мячей.

Футбол,Федор Смолов,Георгий Джикия,Дмитрий Баринов,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,Зенит,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители