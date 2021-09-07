В сборной России сменился капитан перед ЧМ-2022

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов назначен капитаном на матч сборной России с командой Мальты, сообщается в твиттере российской национальной команды.

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В предыдущих матчах сентябрьской серии капитанами были Георгий Джикия (Россия - Хорватия) и Дмитрий Баринов (Кипр – Россия).

Напомним, что Федор Смолов не вошел в состав сборной России на чемпионате Европы-2020, где главным тренером команды был Станислав Черчесов. После неудачного выступления на турнире Черчесов подал в отставку, новым наставником команды назначили Валерия Карпина.

Карпин вызвал Смолова в сборную и исключил из нее форварда «Зенита» Артема Дзюбу, который с 2018 года исполнял обязанности капитана российской команды.

Встреча сборных России и Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года состоится 7 сентября в 21.45 на московском стадионе «Открытие Арена».