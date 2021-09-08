«Отвратительно»: экс-президент «Локомотива» об игре сборной России

"Меня удивил соперник. Я давно их не видел, но сейчас это совершенно другая команда. Они выглядят очень здорово. Видимо их итальянский тренер очень хорошо поработал. Россия сыграла просто отвратительно. Было какое-то безволие, особенно в первом тайме. Захарян вообще потерялся. Если не получается, ты ищи какие-то пути. Нет, абсолютно опустил руки. Ладно, он еще молодой, но Ерохин? Что это за игра была? Сборная наша удивила. Надеюсь, что игра улучшится, но то, что они показали сегодня это просто отвратительно! Мальтийцы удивительно спокойно выходили из-под прессинга. Если бы не пенальти, так бы 1:0 и закончили. Если бы Гилерме не выручил в нужный момент, то матч мог и закончиться 1:1", - приводит слова Наумова Metaratings.ru.