Надежды на осечку сборной Хорватии в матче со Словенией не оправдались, поэтому именно вице-чемпионы мира — явные фавориты группы на данный момент. На решающем отрезке они сыграют в гостях с аутсайдерами Кипром и Мальтой, а также примут Словакию и Россию. Нашей сборной нужно будет сыграть дома со словаками и на выезде — со словенцами. В предпоследнем матче мы встретимся с Кипром, после чего будет главное испытание — выезд в Хорватию. Если к тому моменту расклад в группе останется прежним, то судьба первого места решится именно в нашем матче с хорватами. Жаль, что играть в гостях.