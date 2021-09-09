«Ненормальная ситуация»: за что ФИФА отстранила лидеров «Зенита» от футбола

«Клаудиньо и Малком не проходят по ковидным нормам. Это было известно еще до того, как они собирались ехать в расположение сборной на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Этот вопрос решался на уровне ФИФА, здесь все серьезно. Просто никто не думал, что все приведет к таким последствиям.



Бразильцы в любом случае не успевали бы пройти карантинные меры, чтобы принять участие в игре с «Челси». Скорее всего, какого-либо решения этой проблемы нет, я всех деталей не знаю. Но «Зенит» их отозвал именно по причине необходимости пройти самоизоляцию. Обжалует ли клуб решение ФИФА? Вряд ли.



Как их отсутствие скажется на матче в Лондоне? Даже с ними петербуржцам было бы очень сложно, а теперь команде будет вдвойне сложнее.



Рассчитывать на положительный результат «Зениту» будет крайне тяжело, особенно на фоне того, что в Англии сняли все ограничения по заполняемости трибун и болельщики «Челси» будут поддерживать свою команду», — заявил Хомуха.