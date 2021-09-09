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«Ненормальная ситуация»: за что ФИФА отстранила лидеров «Зенита» от футбола

Газета.Ru
50 минут назад

Петербургский «Зенит» начнет групповой этап Лиги чемпионов без двух важнейших игроков полузащиты — Клаудиньо и Малкома. Олимпийские чемпионы Токио-2020 были отстранены на десять дней из-за решения руководства сине-бело-голубых отозвать игроков из расположения сборной Бразилии. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что клуб вряд ли подаст апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА).

«Ненормальная ситуация»: за что ФИФА отстранила лидеров «Зенита» от футбола
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

За последние несколько дней южноамериканский отборочный турнир чемпионата мира 2022 года подарил европейскому футболу множество проблем.

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Европейские клубы делали все возможное, чтобы не отпускать своих латиноамериканских игроков в расположение национальных сборных. В частности, команды Английской премьер-лиги (АПЛ) делали это по той причине, что после вояжа в Южную Америку футболисты были бы вынуждены отсидеть десятидневный карантин — так решило правительство Великобритании, которое внесло Бразилию, Аргентину, Чили и некоторые другие страны Южной Америки в список опасных из-за пандемии коронавируса.

Однако ФИФА была категорически против подобных хитростей и решила наказать те клубы, которые не пустили своих футболистов в расположение сборных. Так, по информации «Би-би-си», организация отстранила от матчей до 14 сентября восьмерых бразильских футболистов АПЛ: Алиссона, Фабиньо, Роберто Фирмино (все трое — «Ливерпуль»), Эдерсона, Габриэля Жезуса (оба — «Манчестер Сити»), Фреда («Манчестер Юнайтед»), Тьяго Силву («Челси») и Рафинью («Лидс»).

При чем здесь «Зенит»?

Клуб из Санкт-Петербурга разрешил бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо отправиться на родину, чтобы они смогли принять участие в матчах против Чили, Аргентины и Перу в рамках отбора на ЧМ-2022. Но затем УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов, согласно которому уже 14 сентября «Зенит» играет в Лондоне с «Челси». Стало ясно, что из-за поездки в Южную Америку Малкому и Клаудиньо придется пройти длительный период самоизоляции, чтобы получить право въехать в Великобританию на матч ЛЧ.

В руководстве действующих чемпионов России пришли к выводу, что терять двух ключевых игроков перед стартом главного клубного турнира Европы никак нельзя, и вернули их обратно.

После этого Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА, и организация наказала «Зенит» недельным отстранением бразильцев от участия в официальных матчах.

Ближайшие две игры в календаре у петербуржцев сильно разнятся по статусу и уровню сопротивления соперников. И если в субботнем домашнем матче против грозненского «Ахмата» у Сергея Семака может хватить резерва, чтобы заменить Малкома и Клаудиньо, то их потеря в преддверии игры на «Стэмфорд Бридж» выглядит невосполнимой.

Оба бразильца приобретались руководством сине-бело-голубых в качестве усиления специально под Лигу чемпионов: Малком из-за травмы полностью пропустил еврокампанию сезона-2019/20, а в сезоне-2020/21 никак не смог проявить себя — впрочем, как и вся команда, набравшая лишь одно очко из 18 возможных.

В разговоре с «Газетой.Ru» бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха предположил, что у сине-бело-голубых не получится оспорить решение ФИФА.

«Клаудиньо и Малком не проходят по ковидным нормам. Это было известно еще до того, как они собирались ехать в расположение сборной на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Этот вопрос решался на уровне ФИФА, здесь все серьезно. Просто никто не думал, что все приведет к таким последствиям.

Бразильцы в любом случае не успевали бы пройти карантинные меры, чтобы принять участие в игре с «Челси». Скорее всего, какого-либо решения этой проблемы нет, я всех деталей не знаю. Но «Зенит» их отозвал именно по причине необходимости пройти самоизоляцию. Обжалует ли клуб решение ФИФА? Вряд ли.

Как их отсутствие скажется на матче в Лондоне? Даже с ними петербуржцам было бы очень сложно, а теперь команде будет вдвойне сложнее.

Рассчитывать на положительный результат «Зениту» будет крайне тяжело, особенно на фоне того, что в Англии сняли все ограничения по заполняемости трибун и болельщики «Челси» будут поддерживать свою команду», — заявил Хомуха.

Из игроков сложившуюся ситуацию прокомментировал Малком.

«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг футболистов из Бразилии в преддверии старта Лиги чемпионов. Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим клубам в решении турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов.

Это ненормальная ситуация. Никто ни клубам, ни игрокам, ни федерациям, ни болельщикам не может толком ничего объяснить.

Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у меня трудовой контракт. Ждем скорейшего разрешения вопроса», — сказал Малком.

Футбол,Статьи,Габриэль Жезус,Роберто Фирмино,Сергей Семак,Дмитрий Хомуха,Манчестер Юнайтед,УЕФА,Зенит,BBC News,Газета.Ru,
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