«Ненормальная ситуация»: за что ФИФА отстранила лидеров «Зенита» от футбола

Петербургский «Зенит» начнет групповой этап Лиги чемпионов без двух важнейших игроков полузащиты — Клаудиньо и Малкома. Олимпийские чемпионы Токио-2020 были отстранены на десять дней из-за решения руководства сине-бело-голубых отозвать игроков из расположения сборной Бразилии. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что клуб вряд ли подаст апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА).
За последние несколько дней южноамериканский отборочный турнир чемпионата мира 2022 года подарил европейскому футболу множество проблем.
Европейские клубы делали все возможное, чтобы не отпускать своих латиноамериканских игроков в расположение национальных сборных. В частности, команды Английской премьер-лиги (АПЛ) делали это по той причине, что после вояжа в Южную Америку футболисты были бы вынуждены отсидеть десятидневный карантин — так решило правительство Великобритании, которое внесло Бразилию, Аргентину, Чили и некоторые другие страны Южной Америки в список опасных из-за пандемии коронавируса.
Однако ФИФА была категорически против подобных хитростей и решила наказать те клубы, которые не пустили своих футболистов в расположение сборных. Так, по информации «Би-би-си», организация отстранила от матчей до 14 сентября восьмерых бразильских футболистов АПЛ: Алиссона, Фабиньо, Роберто Фирмино (все трое — «Ливерпуль»), Эдерсона, Габриэля Жезуса (оба — «Манчестер Сити»), Фреда («Манчестер Юнайтед»), Тьяго Силву («Челси») и Рафинью («Лидс»).
Клуб из Санкт-Петербурга разрешил бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо отправиться на родину, чтобы они смогли принять участие в матчах против Чили, Аргентины и Перу в рамках отбора на ЧМ-2022. Но затем УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов, согласно которому уже 14 сентября «Зенит» играет в Лондоне с «Челси». Стало ясно, что из-за поездки в Южную Америку Малкому и Клаудиньо придется пройти длительный период самоизоляции, чтобы получить право въехать в Великобританию на матч ЛЧ.
В руководстве действующих чемпионов России пришли к выводу, что терять двух ключевых игроков перед стартом главного клубного турнира Европы никак нельзя, и вернули их обратно.
После этого Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА, и организация наказала «Зенит» недельным отстранением бразильцев от участия в официальных матчах.
Ближайшие две игры в календаре у петербуржцев сильно разнятся по статусу и уровню сопротивления соперников. И если в субботнем домашнем матче против грозненского «Ахмата» у Сергея Семака может хватить резерва, чтобы заменить Малкома и Клаудиньо, то их потеря в преддверии игры на «Стэмфорд Бридж» выглядит невосполнимой.
Оба бразильца приобретались руководством сине-бело-голубых в качестве усиления специально под Лигу чемпионов: Малком из-за травмы полностью пропустил еврокампанию сезона-2019/20, а в сезоне-2020/21 никак не смог проявить себя — впрочем, как и вся команда, набравшая лишь одно очко из 18 возможных.
В разговоре с «Газетой.Ru» бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха предположил, что у сине-бело-голубых не получится оспорить решение ФИФА.
«Клаудиньо и Малком не проходят по ковидным нормам. Это было известно еще до того, как они собирались ехать в расположение сборной на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Этот вопрос решался на уровне ФИФА, здесь все серьезно. Просто никто не думал, что все приведет к таким последствиям.
Бразильцы в любом случае не успевали бы пройти карантинные меры, чтобы принять участие в игре с «Челси». Скорее всего, какого-либо решения этой проблемы нет, я всех деталей не знаю. Но «Зенит» их отозвал именно по причине необходимости пройти самоизоляцию. Обжалует ли клуб решение ФИФА? Вряд ли.
Как их отсутствие скажется на матче в Лондоне? Даже с ними петербуржцам было бы очень сложно, а теперь команде будет вдвойне сложнее.
Рассчитывать на положительный результат «Зениту» будет крайне тяжело, особенно на фоне того, что в Англии сняли все ограничения по заполняемости трибун и болельщики «Челси» будут поддерживать свою команду», — заявил Хомуха.
Из игроков сложившуюся ситуацию прокомментировал Малком.
«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг футболистов из Бразилии в преддверии старта Лиги чемпионов. Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим клубам в решении турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов.
Это ненормальная ситуация. Никто ни клубам, ни игрокам, ни федерациям, ни болельщикам не может толком ничего объяснить.
Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у меня трудовой контракт. Ждем скорейшего разрешения вопроса», — сказал Малком.