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Карпин удивился квалификации игроков сборной России

Елена Прошина
18 минут назад

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин удивился высокой квалификации игроков. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Карпин удивился квалификации игроков сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Игроки очень квалифицированные – кто бы там что ни говорил. У меня одновременно такого количества игроков такого уровня никогда не было - и это чувствовалось уже на первой тренировке, на разминке даже чувствовалось», - сказал Карпин.

По его словам, при правильной подготовке они могут решать поставленные задачи. Карпин отметил, что хотел бы проводить с игроками больше времени на тренировках, но так как на это времени, как и в любой сборной, нет, он больше работает как психолог.

Он добавил, что у него также нет времени бороться с недостатками игроков, поэтому он пытается использовать их сильные качества.

Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Под его руководством сборная сыграла три матча: вничью с Хорватией, и принесла две победы – в играх со сборными Кипра и с Мальты.

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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