Карпин удивился квалификации игроков сборной России

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин удивился высокой квалификации игроков. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
"Игроки очень квалифицированные – кто бы там что ни говорил. У меня одновременно такого количества игроков такого уровня никогда не было - и это чувствовалось уже на первой тренировке, на разминке даже чувствовалось», - сказал Карпин.
По его словам, при правильной подготовке они могут решать поставленные задачи. Карпин отметил, что хотел бы проводить с игроками больше времени на тренировках, но так как на это времени, как и в любой сборной, нет, он больше работает как психолог.
Он добавил, что у него также нет времени бороться с недостатками игроков, поэтому он пытается использовать их сильные качества.
Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Под его руководством сборная сыграла три матча: вничью с Хорватией, и принесла две победы – в играх со сборными Кипра и с Мальты.