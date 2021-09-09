Аленичев: Уверен, Карпин выведет сборную России на ЧМ-2022

«Лично у меня появился другой вопрос — по очень серьезной ротации состава во всех трех матчах. Она должна быть, но не в таких количествах, здесь с Валерой не соглашусь. На мой взгляд, лучше определиться с основными людьми и проводить точечные изменения на одной-д

Подводя итог, скажу, что в целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним. Но все решится в конце осени в Хорватии, в заключительной игре в группе. Время еще есть. При этом уверен в том, что как минимум второе место останется за нами — значит, пройдем в стыки. Понятно, что в Сплите придется очень тяжело — выезд, хорваты все-таки фавориты. Но обязательно поборемся с ними за победу — в матче и в турнире в целом.