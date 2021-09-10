Глеб описал игру сборной России на Евро одним словом

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате Европы-2020.
«Мрак. Со всем уважением к России это был просто... Никакого футбола и близко не было», — сказал Глеб.
Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе B Евро-2020, где команда под руководством Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:2), победила Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4).
8 июля 2021-го Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Сейчас национальную команду возглавляет Валерий Карпин.