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Александр Глеб описал игру сборной России на Евро-2020 одним словом

Спорт-Экспрессиещё 4
49 минут назад

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате Европы-2020.

Глеб описал игру сборной России на Евро одним словом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мрак. Со всем уважением к России это был просто... Никакого футбола и близко не было», — сказал Глеб.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе B Евро-2020, где команда под руководством Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:2), победила Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4).

8 июля 2021-го Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Сейчас национальную команду возглавляет Валерий Карпин.

Футбол,Александр Глеб,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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