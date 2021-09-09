«Тобол» подтвердил положительный допинг-тест Валиуллина

«Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА , связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» – «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.