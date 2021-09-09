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«Тобол» подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Валиуллина

Sports.ruиещё 5
1 час назад

«Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

«Тобол» подтвердил положительный допинг-тест Валиуллина
Фото: ReutersReuters

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» – «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела.

Футбол,УЕФА,
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