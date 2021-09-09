Болт: Роналду будет играть до 42 лет

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт высказался о решении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду вернуться в "Манчестер Юнайтед". "Это грандиозно. Криштиану — требовательный, он многого будет требовать от партнеров, и это сделает их лучше. Он на другом уровне, просто машина. Он будет играть до 42 лет. Роналду всегда будет в отличной форме и всегда будет оставаться уровнем выше молодых футболистов — по причине работы, которую он проделывает, и преданности делу", — цитирует спортсмена "Би-би-си". Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов. С 2018 года форвард выступал за туринский "Ювентус". Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. Ранее итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса".